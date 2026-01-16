Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Parkinson hastalığının ilk evresindeki bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Parkinson Akademi programını, üyeleri ve yakınlarına yönelik 'Yaşam Tarzı Tıbbı ve Parkinson'da Günlük Yaşam' başlıklı bir eğitimle sürdürdü.

ANTALYA (İGFA) - Eğitim, Mikrobiyolog Çisem Uysal tarafından verildi. Uysal, sunumunda yaşam tarzı tıbbının temel ilkelerini anlatarak hareket ve egzersiz rutinleri, dengeli beslenme alışkanlıkları, uyku hijyeni, stres yönetimi ve sosyal destek konularında katılımcılara günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek pratik öneriler sundu.

Uyku hijyeninin Parkinson hastalarında beyin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uysal, karanlık bir odada, en geç saat 23.00'te uyunması gerektiğinin altını çizdi. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmanın ve ekran ışığına uzun süre maruz kalmanın, kaliteli uykuyu sağlayan melatonin hormonunun üretimini azalttığını belirtti.

Bu durumun hem uyku kalitesini hem de genel sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ifade eden Uysal, ışıktan etkilenmemek ve melatonin üretiminin azalmasını engellemek adına kırmızı gözlük ve kırmızı gece lambası kullanımının en doğru tercih olacağını söyledi.

Uysal, ayrıca sindirim ve boşaltım sisteminin sağlığına dikkat etmenin önemine değinerek, uyumadan yaklaşık 5-6 saat öncesinde gıda alımının sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

'Yatağa aç girilmesi, sindirim ve boşaltım sisteminin kendini temizleme ve yenileme süreçlerini destekler' diyen Uysal, bu sayede vücudun doğal detoks mekanizmasının en verimli şekilde çalıştığını ifade etti. Dengeli beslenmenin ise aynı şekilde hem sinir sistemi hem de genel vücut sağlığı açısından belirleyici bir rol oynadığını söyledi.

Bunun yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin Parkinson hastalarında motor becerilerin korunmasına yardımcı olduğunu, stres yönetiminin ise hastalığın seyrinde önemli bir fark yaratabileceğini belirten Uysal, katılımcılara nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri hakkında da bilgi verdi.

Programda katılımcılar, kendi deneyimlerini paylaşarak günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve çözümler hakkında sohbet etme fırsatı buldu.