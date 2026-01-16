Marmarabirlik'in çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmayı hedefleyen 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesinin ilk etkinliği Bursa'daki Dereköy İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve mutfağı eğlenceli bir öğrenme alanına dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesinin ilk adımını Dereköy İlköğretim Okulu'nda attı.

Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Genel Müdür Mehmet Ertaş, 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Kooperatif Müdürü Ali Tunca Usta, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Dereköy Muhtarı Meral Yener ile Bursa protokolü katıldı.

Program kapsamında dördüncü sınıf öğrencileri, Bursa gastronomisinin tanınmış isimlerinden Şef Tuncay Sönmez eşliğinde zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı içeren yaratıcı tarifler hazırladı. Atölye çalışmasının sonunda düzenlenen mini yarışmada dereceye giren üç öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanıldığını vurgulayarak, zeytin ve zeytinyağının önemini çocuklara eğlenceli bir deneyimle aktarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şef Tuncay Sönmez ise çocukların mutfaktaki yaratıcılığına dikkat çekerek, etkinliğin hem eğitici hem de keyifli geçtiğini belirtti.

Marmarabirlik, proje kapsamında önümüzdeki dönemde farklı okullarda da etkinlikler düzenleyerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.