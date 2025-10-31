Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis ve para aklama iddiaları sonrası Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para iznini iptal etti. Milyonlarca kullanıcının bakiyeleri ise belirsizliğini koruyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital ödeme devi Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal eden kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre 21 Nisan 2016'da verilen elektronik para ihraç etme izni, 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesinin (ç) ve (e) bentleri ile 19. maddesi uyarınca sonlandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olan kararla birlikte bakiye iadeleri ve işlem kısıtlamaları için gözler Merkez Bankası ve BDDK'ya çevrildi.

Hatırlanacağı gibi Mayıs 2025'te TMSF kayyum atamıştı.