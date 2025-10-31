Bunlar da ilginizi çekebilir

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin Kasım ayı programı belli oldu

Erdoğan-Merz görüşmesi... Ticaret 60 milyar dolara çıkacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Merkez Bankası, değişikliğin TL'nin değerini koruma ve döviz rezervlerini çeşitlendirme amacıyla yapıldığını belirtti.

Diğer para birimleri sabit kalırken, bu adım Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kazakistan Tengesi (KZT), listeye yeni eklenen para birimi olarak dikkat çekti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında, TCMB tarafından alım-satım konusu yapılan döviz listesi güncellendi.

Truck1, 18. Adana Tarım Fuarı'nın medya ortağı oldu... Tarım teknolojileri küresel pazara açılıyor

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliği'ne ilişkin I-M sayılı Genelge'sinde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile TCMB alım-satım dövizlerine KZT eklendi. Türk Lirası'nı koruma kapsamında güncelleme yürürlüğe girdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.