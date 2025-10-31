Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile TCMB alım-satım dövizlerine KZT eklendi. Türk Lirası'nı koruma kapsamında güncelleme yürürlüğe girdi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliği'ne ilişkin I-M sayılı Genelge'sinde değişiklik yaptı.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında, TCMB tarafından alım-satım konusu yapılan döviz listesi güncellendi.
Kazakistan Tengesi (KZT), listeye yeni eklenen para birimi olarak dikkat çekti.
Diğer para birimleri sabit kalırken, bu adım Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Merkez Bankası, değişikliğin TL'nin değerini koruma ve döviz rezervlerini çeşitlendirme amacıyla yapıldığını belirtti.