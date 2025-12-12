Tarla bitkileri tohumları pazarındaki rekabet ihlali iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaya 4 yeni şirket daha dahil edildi. Hibrit sebze ve meyve tohumları pazarındaki inceleme ise devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, tarla bitkileri tohumları sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin bölge ve müşteri paylaşımı ile rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı genişletti.

22 Mayıs 2025 tarihli Kurul kararıyla başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından, Kurul 20 Kasım 2025 tarihli yeni kararıyla dosyanın taraf sayısını artırma kararı aldı.

Mevcut soruşturmada yer alan şirketler: Corteva Turkey Tohumculuk AŞ, KWS Türk Tarım Tic. AŞ, Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. ve Tic. AŞ, MayAgro Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Ltd. Şti., Polen Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ olurken, bu listeye ayrıca dört yeni şirket daha eklendi.

Buna göre; Agromar Marmara Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ, CMC Agro Tohumculuk AŞ, Seedcorp Tohum Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Semillas Fito Tarım San. ve Tic. AŞ ile ilgili de inceleme yapılacak.

Rekabet Kurumu açıklamasında, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına yönelik yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini duyururken, Kurul'un soruşturmaların sonucunda rekabetin ihlal edilip edilmediğine ilişkin nihai değerlendirmesini yapacak.