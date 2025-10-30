Panorama 1453 Tarih Müzesi, kasım ayında hem yetişkinler hem de çocuklar için dopdolu bir sonbahar programı sunuyor. Ay boyunca düzenlenecek atölyeler, sahne gösterileri ve el becerisi etkinlikleri, ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde düzenlenecek sonbahar etkinlikleri, kasım ayında ziyaretçilerini atölyeler ve renkli etkinlikler ile buluşturacak.

Yetişkinler minyatür, kaligrafi, def ve darbuka atölyelerinde yaratıcılıklarını keşfederken; çocuklar çiçek ekiminden bez çanta boyamaya, kukla ve jonglör gösterilerinden masal anlatımlarına kadar birçok sürprizle sonbaharı eğlenceli hale getirecek.

Etkinlikler ücretsiz olup atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt gerektiği bildirildi.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMI:

1 Kasım Cumartesi

13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Çiçek Ekim Atölyesi

14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Kukla Gösterisi

15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Kalemlik Yapım Atölyesi

16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Balon Katlama Gösterisi

8 Kasım Cumartesi

13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Kilim Dokuma Atölyesi

14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: İlüzyon Gösterisi

15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Korkuluk Yapım Atölyesi

16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Clown Gösterisi

15 Kasım Cumartesi

13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Bez Çanta Boyama Atölyesi

14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Jonglör Gösterisi

15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Maske Tasarım Atölyesi

16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Karagöz Hacivat Gölge Oyunu

22 Kasım Cumartesi

13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Kozalaktan Figür Yapım Atölyesi

14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Jonglör Gösterisi

15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Keçeden Kitap Ayracı Tasarım Atölyesi

16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Müzikli Masal Anlatımı

29 Kasım Cumartesi

13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Çerçeve Yapım Atölyesi

14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Balon Katlama Gösterisi

15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Anahtarlık Yapım Atölyesi

16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: İlüzyon Gösterisi

YETİŞKİN ATÖLYELERİ PROGRAMI:

2 Kasım Pazar

13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi

16.00 - 17.00 | Def Atölyesi

9 Kasım Pazar

13.00 - 14.00 | Kaligrafi Atölyesi

16.00 - 17.00 | Darbuka Atölyesi

16 Kasım Pazar

13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi

16.00 - 17.00 | Def Atölyesi

23 Kasım Pazar

13.00 - 14.00 | Kaligrafi Atölyesi

16.00 - 17.00 | Darbuka Atölyesi

30 Kasım Pazar

13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi

16.00 - 17.00 | Def Atölyesi