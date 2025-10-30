Panorama 1453 Tarih Müzesi, kasım ayında hem yetişkinler hem de çocuklar için dopdolu bir sonbahar programı sunuyor. Ay boyunca düzenlenecek atölyeler, sahne gösterileri ve el becerisi etkinlikleri, ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde düzenlenecek sonbahar etkinlikleri, kasım ayında ziyaretçilerini atölyeler ve renkli etkinlikler ile buluşturacak.
Yetişkinler minyatür, kaligrafi, def ve darbuka atölyelerinde yaratıcılıklarını keşfederken; çocuklar çiçek ekiminden bez çanta boyamaya, kukla ve jonglör gösterilerinden masal anlatımlarına kadar birçok sürprizle sonbaharı eğlenceli hale getirecek.
Etkinlikler ücretsiz olup atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt gerektiği bildirildi.
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMI:
1 Kasım Cumartesi
13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Çiçek Ekim Atölyesi
14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Kukla Gösterisi
15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Kalemlik Yapım Atölyesi
16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Balon Katlama Gösterisi
8 Kasım Cumartesi
13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Kilim Dokuma Atölyesi
14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: İlüzyon Gösterisi
15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Korkuluk Yapım Atölyesi
16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Clown Gösterisi
15 Kasım Cumartesi
13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Bez Çanta Boyama Atölyesi
14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Jonglör Gösterisi
15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Maske Tasarım Atölyesi
16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Karagöz Hacivat Gölge Oyunu
22 Kasım Cumartesi
13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Kozalaktan Figür Yapım Atölyesi
14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Jonglör Gösterisi
15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Keçeden Kitap Ayracı Tasarım Atölyesi
16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: Müzikli Masal Anlatımı
29 Kasım Cumartesi
13.00 - 14.00 | Çocuk Atölyesi: Çerçeve Yapım Atölyesi
14.00 - 15.00 | Çocuk Sahne Performansı: Balon Katlama Gösterisi
15.00 - 16.00 | Çocuk Atölyesi: Anahtarlık Yapım Atölyesi
16.00 - 17.00 | Çocuk Sahne Performansı: İlüzyon Gösterisi
YETİŞKİN ATÖLYELERİ PROGRAMI:
2 Kasım Pazar
13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi
16.00 - 17.00 | Def Atölyesi
9 Kasım Pazar
13.00 - 14.00 | Kaligrafi Atölyesi
16.00 - 17.00 | Darbuka Atölyesi
16 Kasım Pazar
13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi
16.00 - 17.00 | Def Atölyesi
23 Kasım Pazar
13.00 - 14.00 | Kaligrafi Atölyesi
16.00 - 17.00 | Darbuka Atölyesi
30 Kasım Pazar
13.00 - 15.00 | Minyatür Atölyesi
16.00 - 17.00 | Def Atölyesi