BEYOĞLU / İSTANBUL- Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle kutlandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes için 29 Ekim 1923’te ilan etmiştir. Dolayısıyla, biz herkesi Cumhuriyet’e sahip çıkmaya, Türk Bayrağına sahip çıkmaya ve vatanına sahip çıkmaya davet ediyoruz. 102. Yılımız kutlu olsun. Nice 102 yıllar göreceğiz ve göreceksiniz Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu törende sırasıyla Gül, Ersay ve Aslan tören mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından resmi tören sona erdi.

“CUMHURİYET, İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIR”

Burada gazetecilere açıklama yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Bugün Cumhuriyetimizin 102. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Tüm siyasi partiler burada olmalı ve Cumhuriyete sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Cumhuriyet sadece bir kişinin, bir topluluğun veya da bir siyasi partinin ya da bir cemaati için değil; Atatürk, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes için 29 Ekim 1923’te ilan etmiştir. Dolayısıyla, biz herkesi Cumhuriyet’e sahip çıkmaya, Türk Bayrağına sahip çıkmaya ve vatanına sahip çıkmaya davet ediyoruz. 102. Yılımız kutlu olsun. Nice 102 yıllar göreceğiz ve göreceksiniz Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır” dedi.

Açıklamanın ardından Aslan ve İBB Bürokratları törende hazır bulunan Zabıta, İtfaiye, Halkla İlişkiler ve İSTAÇ ekiplerinin selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını tebrik etti.