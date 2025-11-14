AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Fatih Aydemir'in istifasının ardından bir süre boşta kalmıştı. İlçe Başkanlığı'ne geçmişte iki dönem ilçe başkanlığı yapan ve partide önemli görevlerde bulunan Avukat İsmail Ergüneş atandı.

Ak Parti (AKP) İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş'in atandığını açıkladı.

Açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir'e bugüne kadarki özverili çalışmaları için teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanına da başarı dilekleri iletildi.

HSK'YA SEÇİLEMEMİŞTİ

Ergüneş, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine aday gösterilmişti.

Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada İsmail Ergüneş seçilememişti.

HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçilmişti.

İsmail Ergüneş Kimdir?

24.11.1972 Hatay Hassa'da doğdu.

Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında “Yasama Sorumsuzluğu” konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı.

Ak Parti’nin kuruluşu ile birlikte sırasıyla Ak Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif olarak görev yaptı.

2006 yılında Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu.

Gaziosmanpaşa’da 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkez Başkanlığı yaptı.

2008 yılında yapılan Gaziosmanpaşa İlçe 3. Olağan kongresinde İLÇE BAŞKANLIĞI’ na seçildi.

2011 yılında yapılan Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresinde tekrar İLÇE BAŞKANLIĞI görevine getirildi.

2014 yılı Mahalli idareler Seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti

Ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu üye, üyelik ve onursal Başkanlık görevlerinde bulundu.

25 yıldır Gaziosmanpaşa'da ikamet etmekte birlikte aynı ilçede 19 yıldır Serbest avukatlık yapmaktadır.