TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2026'dan itibaren bazı esnaf ve sanatkârların gerçek usule geçiş sürecinde mali müşavirlerin yetkilerinin korunacağını belirterek, yeni vergi uygulamasının iş birliği ve ortak akılla yürütüleceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usule tabi esnaf ve sanatkârların muhasebe işlemleriyle ilgili yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bendevi Palandöken, serbest muhasebeci mali müşavirleri (SMMM) esnaf ve sanatkârların en önemli paydaşları olarak gördüklerini belirterek, uzun yıllardır işbirliğiyle yürütülen muhasebe süreçlerinin yeni düzenleme ile de sürdürüleceğini söyledi.

Yeni uygulama ile büyükşehirlerde bazı basit usule tabi esnaf ve sanatkârların 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceğini ve işletme hesabına göre defter tutacağını anımsatan Genel Başkan Palandöken, geçiş sürecinin esnafı zorlamadan ve düzenli şekilde yürütüleceğini vurguladı. Palandöken, 'Bu süreçte bazı muhasebe işlemlerinin meslek kuruluşları aracılığıyla yapılmasına imkân tanınmıştır. Ancak bu, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflatan bir uygulama değildir. İşlemler ya yetkili mali müşavirler tarafından ya da serbest çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecektir' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin esnaf, sanatkâr ve ülke ekonomisi açısından karşılıklı anlayış ve iş birliği ile yürütülmesinin önemine dikkat çeken Palandöken, mali müşavirlerin rolünün her zamanki gibi kritik olduğunu belirtti.