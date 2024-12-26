Dünyanın önde gelen araç kiralama firmalarından Europcar Türkiye’nin sporun geleceğine yatırım yapma misyonuyla sponsorluğunu üstlendiği Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA), uluslararası arenada yarışmak için yetiştirdiği başarılı sporculara bu yıl yenilerini ekledi.ERZURUM (İGFA) - Europcar’ın Türkiye’de sporun geleceğine yatırım yapma misyonuyla verdiği destek, kayak sporu alanında önemli bir başarıyla taçlandı. Europcar Türkiye’nin son 2 yıldır sponsorluğunu yürüttüğü kış sporlarının yükselen değeri Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA), uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için yetiştirdiği başarılı sporculara bu yıl yenilerini ekledi.

Bu kapsamda, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen 2024-2025 sezonu Snowboard Milli Takım Seçmeleri sonucunda, PAKA'dan 9 sporcu birden milli takıma seçilerek büyük bir gurur kaynağı oldu.

İŞTE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK GENÇ SPORCULARIMIZ

U15+ Takımı'nda yer alan Mira Tunca, milli takımda yarışmaya hak kazanan PAKA sporcularından biri olurken, U15 Takımı'ndan Arda Kuçbay, Mila Tuncel, Nehir Uçanlar, Damla Süloğlu ve U13 Takımı'ndan Can Soysal, Emir Boztekin, Nira Naz Aydın ve Ayşe Begüm Güven milli takım seçmelerinde derece alarak Snowboard FIS Children Cup‘ta yarışarak ülkemizi temsil etme onurunu paylaştı.

Hatırlanacağı gibi PAKA, Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan ve 10-11 Mart tarihlerinde Uludağ Kayak Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye Snowboard Şampiyonası’nda ise toplam 22 madalya kazanarak ikinci olmasıyla büyük bir başarı elde etmişti.