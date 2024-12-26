Galataport İstanbul ve öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga iş birliğiyle yaz boyunca yoğun ilgi gören “Rıhtımda Yoga” projesi, kış döneminde de yoga tutkunlarını Boğaz’a nazır tarihi bir mekanda eşsiz bir atmosferde bir araya getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisinin kış dönemine Doğuş Otomotiv Plus sponsorluğunda, yeni yılın ilk etkinliğine imza atacak.

4 Ocak Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında Paket Postanesi’nde start verilecek.

Yaz boyunca binden fazla yoga tutkununu benzersiz bir ortamda bir araya getiren “Rıhtımda Yoga”, yeni sezonda ayda bir kez olmak üzere toplam beş seans boyunca sağlıklı yaşam meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Yoga eğitmeni Cenk Güldamlası’nın temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacağını belirterek, her yaştan insana ücretsiz katılım fırsatı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde pozitif enerji depolamalarını sağlayacağını söyledi.