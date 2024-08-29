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Maratona, 1.465 sporcu katıldı. Işık, 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği maratonda, 45.38’lik derecesiyle kürsünün 3’üncü basamağında yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletlerinden Özlem Işık, Yunanistan’ın Sakız Adası’nda düzenlenen 12. Chios Yarı Maratonu’nda 1.465 sporcu arasında genel klasmanda 3’üncü oldu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletleri uluslararası arenada da başarılar kazanıyor.