CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Aile Dayanışma Ağı ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında, ekonomik krizin aileleri nasıl vurduğunu ve devletin vatandaşına sırtını döndüğünü sert sözlerle eleştirdi. 'Allah nasıl biliyorsa sizi öyle yapsın' diyen Özgür, 'Kimse helallik istemesin, bu zulmü yapanlara hakkımız helal etmeyeceğiz. Hepiniz hesap vereceksiniz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Aile Dayanışma Ağı ile birlikte açıklama yaptı.

'Bu ülkede milyonlarca aile geçim derdinde, çocuklar aç yatıyor, emekliler ilaçlarını alamıyor, gençler umutsuz' diyen Özgür Özel, 'Bu düzen böyle gitmez, bu düzen değişecek. Biz buradayız, sizin yanınızdayız' diyerek güçlü mesaj verdi.

Ailelerin sofrasına bereket, çocukların geleceğine umut getirmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Özel, 'Dayanışma ağlarımızla, belediyelerimizle, gönüllülerimizle elimizden geleni yapıyoruz ama yetmiyor. Çünkü asıl çözüm Ankara'da, Meclis'te, hükümette. O yüzden bu iktidarı göndereceğiz' dedi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/2016444981666595285

Konuşmasının sonunda 'Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın' diyen Özgür Özel, 'Bu kadar zulmün, bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakamızda. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz. Etmiyoruz' dedi.

'Aile Dayanışma Ağı'nın ne yaptığını soruyorlar. Ne yapıyor bunlar biliyor musunuz?' diyen Özel, 'İşte birbirine tutunuyorlar ki düşmesinler diye. Ama siz düşeceksiniz. Sizi düşüreceğiz. İktidardan da düşeceksiniz. Haksız yere oturduğunuz o kürsülerden de düşeceksiniz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Bu genç evlinin masumiyetine ödeyeceksiniz. Bu annenin gözyaşında boğulacaksınız' diye konuştu.

Aile Dayanışma Ağı gönüllüleri ve Silivri'deki vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gönüllülerle birlikte dayanışma çadırını ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelerle sohbet etti.