CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun yıllar önce uyarılarda bulunduğu Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Kimyasal atıklar Sarıyer Deresi ve Yenişehir Ovası'na yayıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Çökme sonucu kimyasallarla kirlenmiş topraklar Sarıyer Deresi'ni doldurdu ve zehirli atıkların Yenişehir Ovası'na doğru yayılmaya başladığı bildirildi. Bölge halkı ve tarım alanları ciddi risk altında.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yıllar önce, 12 Mayıs 2020'de barajın yapılmasına karşı sahaya inerek protestolara katılmıştı. Altaca Kayışoğlu, dönemin eyleminde 'İnsan sağlığını zehirleyen izin olmaz' diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Altaca Kayışoğlu, yaşanan felaketle ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu bir kaza değil, göz göre göre gelen bir felaket. Doğayı, suyu, toprağı ve insanı korumak mesele. Kimyasal atıkların Yenişehir Ovası'na karışması, Bursalıların sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor. İnsan sağlığını zehirleyen hiçbir faaliyetin meşruiyeti olamaz. Derhal bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılmalı.' diye konuştu.

Barajın çökmesi, bilimsel raporlar, çevre örgütlerinin uyarıları ve bölge halkının yıllardır dile getirdiği tepkilere rağmen tesisin faaliyete geçirilmesinin sonucunda meydana geldiğini ifade eden Altaca Kayışoğlu, Çöken barajdan yayılan atıklar, tarım arazileri ve yeraltı suları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Altaca Kayışoğlu, sözlerini 'Doğayı katleden bu düzenle mücadelemiz sürecek' diyerek sonlandırdı.