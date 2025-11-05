Kaynak: RSS

İSTANBUL (İGFA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu akşam İstanbul Ümraniye'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşma dolayısıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Özel'in konuşmasında 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasını yürüten yargı mensuplarını hedef aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimizin Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.' ifadeleri yer aldı. Hatırlanacağı gibi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında iddialarda bulunmuş, yargı mensuplarını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Çağlayan'daki çeteye karşı gerekeni yapın' çağrısında bulunmuştu. https://twitter.com/eczozgurozel/status/198614607868557355