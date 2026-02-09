Bunlar da ilginizi çekebilir

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü için Türk bayraklı kutlama çiçeği gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

