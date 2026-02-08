Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine gönderdiği hakaret ve tehdit içerikli mesajları gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Belediye başkanı, hizmete odaklanmak için parti ayrımı gözetmeksizin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın teveccühüyle göreve geldiğini ve ilk günden itibaren parti rozetini çıkararak ilçeye şeffaf hizmet sunduğunu hatırlattı. Özarslan, son dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı ziyaretlerin ardından CHP içinde bazı kliklerce dedikodu ve algı operasyonları başlatıldığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Özarslan, 7 Şubat 2025'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kendisine hakaret, tehdit ve aile değerlerini hedef alan mesajlar geldiğini belirterek, bu üslup ve anlayışın bulunduğu bir ortamda görev yapamayacağını ifade etti. Özarslan, açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, mevcut yönetim anlayışına tepki gösterdiğini vurguladı.

https://twitter.com/OzarslanMesut/status/2020518457553350888

Başkan Özarslan, 'Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim' dedi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer belediye başkanlarına teşekkür etti.