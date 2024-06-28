Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) hem 30’uncu yıl kutlamaları hem de 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında, Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - GÜSOD, kuruluşunun 30’uncu yıl dönümünü, Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlamalarıyla birleştirerek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. GÜSOD üyeleri ve özel güvenlik görevlileri, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerini ifade ettiler. Ziyaret sırasında heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, özel güvenlik görevlilerinin huzur ve güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol üstlendiklerini vurgulayarak, "Özel güvenlik görevlilerimizin özverili çalışmaları, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasına büyük katkı sağlıyor" dedi.

Ziyaret sırasında Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Şahan, “Özel güvenlik sektörünün, kamu güvenliğinin sağlanmasında önemli bir tamamlayıcı güç olarak faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, “Kuruluşumuzun 30’uncu yıl dönümünde ve Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle Ata’mızın huzurunda olmaktan gurur duyuyoruz. GÜSOD olarak, özel güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak, sektörün gelişimini desteklemek ve çalışanların haklarını korumak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliklerinin artırılması için tüm gücümüzle hizmet vermeye kararlıyız. GÜSOD olarak, 30 yıl boyunca özel güvenlik sektörüne yaptığımız katkılar göz önüne alındığında, Anıtkabir ziyaretimiz bir vefa ve minnetle anma isteğidir. Özel güvenlik hizmetleri, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve acil durumlarda hızlı müdahale gibi birçok alanda kritik bir rol oynuyor. 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nda, tüm özel güvenlik görevlilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, emekleri ve katkıları için herkese teker teker teşekkür ediyorum. Toplumumuzun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm özel güvenlik görevlilerimizin Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyorum” diye konuştu.