ANKARA (İGFA) - Molped, tüm kadınların ihtiyaçlarının bambaşka olduğu anlayışıyla hayata geçirdiği “Bu Kız” kampanyası kapsamında yapay zeka destekli bir analiz gerçekleştirdi. Kadınların regl dönemi isteklerini ortaya koyan analiz, klişeleri yıkarken her kadının birbirinden farklı istekleri olduğunu ortaya koydu.

Çeşitli sosyal paylaşım siteleri ve medya hesaplarında olmak üzere regl ile ilgili internet konuşmaları, yapay zeka aracılığıyla veriye dönüştürülerek Data Analysis platformu kullanarak incelendi.

Analitik psikoloji kuramları çerçevesinde duygu analizi yapılarak incelenen ve buna göre kategorize edilen, duygu durumları, istekler, tepkiler ve beğenilerin de dahil edildiği çalışmada, Türkiye’de kadınların regl dönemi beklentileri ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşım sitelerinin kaynak alındığı analiz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında “Kızlar Regl Olunca Ne İster?” sorusu sorularak verilen yanıtları da kapsadı. 5 binden fazla kadının verdiği cevaplarla birlikte 65 bini aşkın sonuç elde edildi ve sonuçlar incelenerek, en popüler cevaplar “Bu Kız” kampanyasının kreatiflerine ilham oldu.

Sonuçlara göre; sanılanın aksine regl döneminde kadınların sadece yüzde 4’ü tatlı yemek isterken, yüzde 96’sı tuzlu yiyecekler yemek istiyor.

Tüm internet konuşulmaları ele alındığında, kadınlar, ayrıca regl olunca 65 seçenek arasından en çok tavuk pilav yemek istiyor.

Regl döneminde duygusal ihtiyaçlarının fiziksel ihtiyaçlardan daha fazla ön planda olduğunu ortaya koyan analiz; kadınların yüzde yüzde 71,60’ı sevgi, şefkat ve ilgi görmek, yüzde 10,72’i hiçbir şey yapmamak, yüzde 7,28’i ağlamak, ve kalan yüzde 10,4 kesimin ise birbirinden farklı istekleri bulunuyor.