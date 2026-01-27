Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için 2026 yılında verilecek devlet destek tutarları Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan '2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireyler için devlet tarafından karşılanacak destek tutarları yeniden belirlendi. Bireysel eğitim için aylık destek tutarı KDV hariç 7 bin 748 TL, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 TL oldu. Belirlenen tutarların MEB bütçesine bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı, bu tutarları aşan kısmın ise ilgililer tarafından ödeneceği belirtildi.

Tebliğde ayrıca, gerçeğe aykırı beyanla haksız ödeme alınması durumunda, ödenen tutarların iki katı ve yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği, bu fiilin tekrarı halinde özel eğitim kurumlarının açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alındı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli oldu.