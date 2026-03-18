Kocaeli İzmit Belediyesi, Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı hakkında düzenlediği toplantıyla üniversite öğrencilerine uluslararası fırsatların kapılarını araladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, gençlerin uluslararası eğitim ve gönüllülük imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Eurodesk temas noktası olarak faaliyetlerini yürüten İzmit Belediyesi, bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ERASMUS VE AVRUPA FIRSATLARI ÖĞRENCİLERE ANLATILDI

Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilere Eurodesk çatısı altında sunulan Erasmus Gençlik Değişimleri, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), KA154 Gençlik Katılımı Faaliyetleri ve ESC30 projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca Europass CV hazırlama ve etkili motivasyon mektubu yazımı konularında da detaylı anlatımlar yapıldı.

BAŞVURU SÜREÇLERİ VE KATILIM ŞARTLARI

Toplantıda İzmit Belediyesi AB Proje Uzmanı tarafından yapılan sunumda, Avrupa Birliği destekli programlara başvuru süreçleri, katılım şartları ve bu programların gençlerin kişisel gelişimine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Katılımcı öğrenciler, yurt dışı eğitim, kültürel etkileşim ve gönüllülük fırsatları hakkında bilinçlenirken, merak ettikleri sorulara da birebir yanıt bulma imkanı yakaladı.