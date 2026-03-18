İzmit Belediyesi Çınar Akademi, ara tatil dönemini verimli değerlendirmek amacıyla YKS ve LGS öğrencilerine yönelik hızlandırma programı düzenledi

İZMİR (İGFA) - İzmit'te eğitimde marka haline gelen Çınar Akademi, öğrencileri sınavlara hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda YKS ve LGS kurslarında gerçekleştirilen hızlandırma programı ile öğrenciler, sınav öncesinde eksik konularını tamamlama fırsatı buldu.

16-17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen programa 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca öğrenciler; alanında uzman öğretmenler eşliğinde konu tekrarları yaptı, soru çözüm seanslarına katıldı ve bire bir etüt çalışmalarıyla bilgilerini pekiştirdi.