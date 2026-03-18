İzmit Belediyesi Çınar Akademi, ara tatil dönemini verimli değerlendirmek amacıyla YKS ve LGS öğrencilerine yönelik hızlandırma programı düzenledi

İZMİR (İGFA) - İzmit'te eğitimde marka haline gelen Çınar Akademi, öğrencileri sınavlara hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda YKS ve LGS kurslarında gerçekleştirilen hızlandırma programı ile öğrenciler, sınav öncesinde eksik konularını tamamlama fırsatı buldu.

AFAD'dan uluslararası iş birliğiyle hayvan koruma projesi... RESQ-ANIMALS başladı
İçeriği Görüntüle

16-17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen programa 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca öğrenciler; alanında uzman öğretmenler eşliğinde konu tekrarları yaptı, soru çözüm seanslarına katıldı ve bire bir etüt çalışmalarıyla bilgilerini pekiştirdi.

Kaynak: RSS