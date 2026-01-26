Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrenci ve öğretmenlerin ders, araştırma ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı linkleri aynı çatı altında toplayan 'Dijital Öğrenme Köprüsü' erişime açıldı.

ANKARA (İGFA) - Geniş kaynak erişimi, hız, güncellik ve gelişmiş veri analizi araçları gibi avantajlar sunan dijital dünya, beraberinde bilgi kirliliği ve güvenilir olmayan kaynak riskini de getiriyor. Bu risklerden kaçınmak, korunmak ve araştırmanın bilimsel niteliğini korumak için akademik yayınlar, resmi kurumlar ve üniversiteler gibi güvenilir çevrim içi merkezlerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.



Özellikle akademik çalışmalar ve ulusal ya da uluslararası projeler hazırlarken başvurulan sanal istatistiksel veri kaynakları; bilgiye hızlı erişim ve güçlü analiz imkânları sağlayarak stratejik planlama yapılmasına, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesine ve güvenilir, bilimsel sonuçlara ulaşılmasına temel teşkil ediyor.

Bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin derslerinde, araştırmalarında ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı linklerin yer aldığı 'Dijital Öğrenme Köprüsü', Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak OGM Materyal web sitesinde erişime açıldı. Kapsamlı araştırmalar sonucu hazırlanan 'Dijital Öğrenme Köprüsü', 4 bölümden oluşuyor. 'Dijital kaynaklar' (kütüphaneler, ansiklopedi, gazete arşivleri, dergiler), 'akademik araştırma', 'çevrim içi kurslar' ve 'istatistiki veriler' bölümlerinden oluşan faydalı linkler köprüsü, öğrenci ve öğretmenlerin yararlanacağı yerli ve yabancı linkleri bir araya getirdi.

Dijital Öğrenme Köprüsü'nü kullananlar, dijital kaynaklar bölümünde gazete arşivleri ile tarihte yolculuk yaparken aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserler ile istedikleri içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopedilerde araştırma yapabilecek.

Akademik araştırma siteleri bölümünde fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirdikleri çalışma ve projeler için faydalı linkleri ziyaret edebilecek olan kullanıcılar, istatistiki verilere ihtiyaç duydukları anda yerli ve yabancı 8 portalın yer aldığı istatistiki veri kanalları bölümünden ulaşabilecek. 4 faydalı linkin yer aldığı çevrim içi kurslar bölümü sayesinde eğitim, teknoloji, kültür, hukuk, siyaset gibi alanlarda yer verilen kurslara katılmak mümkün olacak.

Dijital Öğrenme Köprüsü'nde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, TDV İslam Ansiklopedisi, YÖK Tez Merkezi, Dergipark Akademi, BTK Akademi, Türk Dünyası Ansiklopedisi TÜİK İstatistik Veri Portalı gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklere yer verilirken science.gov, europeana, eurostat, OECD Data gibi yabancı linkler de platforma yer alıyor.

53 FAYDALI LİNKTEN OLUŞUYOR

Öğrenci ve öğretmenlerin farklı alanlarda gerçekleştireceği çalışma ve projelerde yararlanabilecekleri toplam 53 faydalı linkten oluşan 'Dijital Öğrenme Köprüsü'nün önümüzdeki dönemde yeni faydalı linklerle zenginleştirilmesi hedefleniyor.