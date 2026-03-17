Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı 'Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar' temalı II. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi, 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapı taşlarını oluşturan eleştirel düşünme ve dijital yetkinlik becerileri, çocuk edebiyatının sunduğu yeni nesil anlatı imkânlarıyla buluşarak öğrencilerin yalnızca bilgiyi alan değil, bilgiyi sanatla harmanlayan 'yetkin' bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.



Bu doğrultuda edebiyatın dijitalleşen yüzünü pedagojik, etik ve estetik açılardan incelemek; yapay zekâdan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe geniş bir yelpazede yeni yaklaşımlarla geliştirmek; paydaşlar arasındaki etkileşimi artırarak alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak ve böylelikle çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amacıyla 'Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar' temalı II. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi düzenlenecek.

20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrenin Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapacak.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacıların katılımlarıyla 'Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar' teması üzerine kaleme aldıkları bildiriler, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılacağı panellerle 'bilgi şöleni' havasında geçecek.

Kongrede 'Teknoloji Çağında Okuma Bilinci', 'Etkileşimli ve Multimedya Anlatı Araçları', 'Yapay Zekâ ile Çocuk Edebiyatı İlişkisi', 'Dijital Dünyada Çocuk Edebiyatının Oyunlaştırılması', 'Dijitalleşmenin Çocuk Gelişimine Etkileri', 'Çocuk Edebiyatında Erişilebilirlik' ile çocuk edebiyatının dil, pedagoji ve eleştiri boyutunu ele alan başlıklar altında bildiriler sunulacak.

Bunun yanı sıra 'Dijital Dünyada Erdemli Birey Yetiştirmek', 'Çocuk Edebiyatında Yapay Zekâ ve Etik Sorular', 'Çocuk Edebiyatında Yeni Formlar ve Yaklaşımlar', 'Kültürel Mirasın Aktarımında Dijital Çocuk Edebiyatı', 'Öğretmenler ve Ebeveynler İçin Dijital Okuma Rehberliği', 'Bilimsel Metinler ve Çocuk Okurluğu' ile 'Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı ve Okuma Verileri' başlıklarında paneller düzenlenecek.