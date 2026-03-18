Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, öğretmen adaylarının eğitimden atamaya kadar tüm süreci yeniden şekillendiriyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Akademisi tarafından öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, eğitim ve uygulama merkezleri; bulundukları yer, fiziki kapasite, öğretmen sayısı ve eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenecek.

Adayların yerleştirilmesinde öncelik sırası da netleşti. Buna göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile başvuranlar, sosyal hizmetler ve terörle mücadele kanunu kapsamındaki adaylar ile millî sporcular öncelikli olacak. Diğer adaylar ise Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Puan eşitliği halinde bilgisayar kurası uygulanacak.

Yönetmelikte aile birliğine yönelik düzenleme de yer aldı. Buna göre evli adaylar, şartların uygun olması halinde aynı ilde eğitim alabilecek ve gerekli durumlarda bir defaya mahsus yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

Hazırlık eğitimi sürecinde adaylara teorik ve uygulamalı dersler verilecek. Teorik derslerde en az iki yazılı sınav yapılacak ve 100 üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Uygulamalı eğitimde ise adaylar üç farklı değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarı için en az 70 puan şartı aranacak.

Eğitim sonunda adayların başarı puanı; teorik derslerin yüzde 40'ı ve uygulamalı derslerin yüzde 60'ı alınarak hesaplanacak ve bu puan atamalarda belirleyici olacak.

Devamsızlık kuralları da sıkılaştırıldı. Derslere katılım zorunlu tutulurken, belirlenen süreleri aşan devamsızlıklarda adayların kayıtları dondurulabilecek. Sağlık mazereti olan adaylara belirli sürelerle izin verilecek.

Ayrıca öğretmen adaylarına eğitim süresince aylık ödeme yapılacak, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak ve askerlik yükümlülüğü bulunan adayların askerlikleri eğitim süresince ertelenecek.

Yeni yönetmelikle birlikte öğretmen adaylarının mesleğe hazırlık sürecinin daha sistemli, ölçülebilir ve uygulama ağırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.