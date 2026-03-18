Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen '3. Yaş Üniversitesi' için kayıtlar başladı. İki ay boyunca yüz yüze eğitimler ve uygulamalı atölye çalışmaları yapmak isteyenler 27 Mart'a kadar kayıtlarını yaptırabilecek.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın öncülüğünde geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan '3. Yaş Üniversitesi' projesi ile ileri yaş grubundaki vatandaşların eğitim ve sosyal faaliyetlerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Programda 60 yaş ve üzeri bireylerin aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla iki ay boyunca yüz yüze eğitimler ve uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak.

3. Yaş Üniversitesi'nde eğitim ve etkinlikler 'Sağlıklı Yaşam Modülü, Teknoloji ve Dijital Okuryazarlık Modülü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Modülü ve Kişisel Gelişim ve Psikososyal Destek Modülü' olmak üzere dört temel modül altında gerçekleştirilecek.

EĞİTİMLER YENİ BECERİLER KATACAK

Haftada iki gün yüz yüze yapılacak eğitim ve uygulamalı atölye çalışmaları katılımcıların hem bilgi edinmelerini hem de sosyal etkileşimlerini artırmalarını hedefliyor.

Programda, katılımcıların sağlıklı yaş alma konusunda farkındalıklarının artırılması, dijital dünyaya uyum sağlamaları, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi ve psikososyal açıdan güçlendirilmeleri amaçlanıyor.

3. Yaş Üniversitesi, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri, toplumsal yaşam içinde aktif rol alabilecekleri bir öğrenme ve sosyal etkileşim ortamı sunacak.

KAYITLAR BAŞLADI

1 Nisan-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan '3. Yaş Üniversitesi' için başvuru yapmak isteyenler görsel üzerinde QR kodu taratarak veya https://odusem.odu.edu.tr/index/kurs_bilgi/157 linkini tıklayarak kayıtlarını 27 Mart'a kadar yapabilecek.