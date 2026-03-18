ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 8 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/1) değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

Bu arada adayların sınavda verdikleri cevaplar ve optik cevap kâğıtları da incelemeye açıldığını duyuran ÖSYM, böylece adayların hem sonuçlarını, hem de sınav performanslarına ilişkin detayları sistem üzerinden görüntüleyebileceğini duyararak sonuçların hayırlı olmasını diledi.