Yeşilay İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye Ulusal Ajansı (Erasmus+ KA154 YOU Gençlik Katılımı) desteğiyle yürütülen 'Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri' projesinin ilk eğitim programı, İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde; İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan 12-17 yaş arası çocuklara dijital çağın riskleri ve fırsatları anlatılıyor.

DİJİTAL DÜNYADA BİLİNÇLİ ADIMLAR ATMANIN ÖNEMİ

Eğitimlerin açılışına katılan İzmir Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, program öncesinde çocuklarla yakından ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilere hal hatır soran ve okul hayatlarındaki gelişmeleri dinleyen Yahşi, çocukların heyecanına ortak oldu. Günlük sohbet tadında bir hitap gerçekleştiren Yahşi, gençlerin kendilerini geliştirmelerinin ve dijital dünyada bilinçli adımlar atmalarının önemine değindi.

İLK GÜN, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE FARKINDALIK ATÖLYELERİ

Eğitimin ilk gününde bağımlılığın temel kavramları, fiziksel-psikolojik ve sosyal etkileri, bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verilmesinin ardından atölye çalışmalarına geçildi.

'Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Üretken Medya Kullanımı Eğitimi' başlığıyla düzenlenen programın ilk gününde, uzmanlar eşliğinde kapsamlı oturumlar gerçekleştirildi. Yeşilay Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ilk gün faaliyetleri şu başlıklar altında toplandı:

Bağımlılığın Temelleri: Uzman Fatmanur Bektaş tarafından verilen eğitimde; bağımlılığın beyin kimyası üzerindeki etkileri, kimyasal ve davranışsal bağımlılıklar arasındaki farklar ile toplumda doğru bilinen yanlışlar ele alındı.

Teknoloji Odaklı Yaklaşım: Uzman Tuğba Bozdemir sosyal medya, oyun ve internet bağımlılığının akademik başarı ve fiziksel sağlık (uyku, beslenme) üzerindeki etkilerini aktardı. Gerçekleştirilen 'Teknoloji Bağımlılığı Atölyesi'nde çocuklar, gruplara ayrılarak dijital risklere karşı kendi çözüm önerilerini içeren somut projeler üretti.

Modern Riskler ve Kumar Bağımlılığı: Programın son bölümünde Uzman Gözde Alkan; kumar riskleri, çevrim içi kumarın tehlikeleri ve oyun dünyasındaki 'Lootbox' (ganimet kutusu) gibi güncel tehditler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

EĞİTİMLER UYGULAMALI ATÖLYELERLE DEVAM EDECEK

14-17 Mart tarihlerini kapsayan ilk etabın ardından çalışmalar, Ege Üniversitesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin vereceği sosyal medya okuryazarlığı ve içerik üretimi eğitimleriyle derinleşecek. Çocukların dijital dünyada sadece tüketici değil, etik değerlere sahip birer içerik üreticisi olmalarını hedefleyen proje, önümüzdeki haftalarda farklı yaş gruplarına yönelik oturumlarla sürdürülecek.