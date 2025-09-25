Pop rock tınılarıyla ayrılığın duygusal izlerini taşıyan “Birini Buldun Mu?”, Özay Bakır’ın güçlü vokali ve özgün müzikal diliyle dinleyiciyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Müzik kariyerine 2013 yılında yayımladığı “Kalp” isimli single ile adım atan Özay Bakır, “Toz Duman” albümü ve “Aşk Katili” şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sanatçı, şimdi ise yeni single’ı “Birini Buldun Mu?” ile müzikseverlerin karşısında.

Ayrılığın ardından gelen duygusal çalkantıları pop rock tınılarıyla harmanlayan parça, güçlü gitar melodileri ve Özay Bakır’ın etkileyici vokal performansıyla melankoliyi ve enerjiyi aynı anda hissettiriyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Özay Bakır’a ait olan parça, sanatçının özgün müzikal dünyasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Yeni döneminde pop rock ekseninde sık sık yeni şarkılarla dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Özay Bakır, “Birini Buldun Mu?” için,“Bu parçanın dinleyicilerle güçlü bir bağ kuracağına inanıyorum” diyerek şarkının duygusal etkisine dikkat çekiyor.