OİB verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı eylülde yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Endüstrinin ocak-eylül dönemi dokuz aylık ihracatı da yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarında çift haneli artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik 'Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışı kaydettik' diye konuştu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 5 ARTTI

Eylülde en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 1 azalarak 1 milyar 77 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon USD, Çekiciler ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon USD olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 11 arttı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 24, İtalya'ya yüzde 26, Polonya ve Belçika'ya yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 42 ihracat artışı yaşanırken, İspanya'ya yüzde 12, Rusya Federasyonu'na ise yüzde 62 ihracat düşüşü kaydedildi.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 10 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 74, Almanya'ya yüzde 39 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 71, Slovenya'ya yüzde 18, Polonya'ya yüzde 25 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya'ya yüzde 386, İspanya'ya yüzde 359, Fransa'ya yüzde 122 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 16 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa'ya yüzde 78, Almanya'ya yüzde 730, İspanya'ya yüzde 172, Birleşik Krallık'a yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

LİDER ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 44 ARTIŞ

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat eylülde yüzde 44 artışla 608 milyon USD oldu. Fransa yüzde 32 ihracat artışı ve 459 milyon USD'lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Birleşik Krallık'a yönelik ihracat ise yüzde 16 düşüşle 368 milyon USD olarak gerçekleşti. Eylülde önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 77, Romanya'ya yüzde 31, Fas'a yüzde 31, Yunanistan'a yüzde 218, Avusturya'ya yüzde 48, Portekiz'e yüzde 46 ihracat artışı yaşanırken, İtalya'ya yüzde 26, Polonya'ya yüzde 18, Rusya'ya yüzde 62 ihracat düşüşü kaydedildi.

Eylül'de ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği Ülkeleri ihracattan yüzde 74 pay aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 19 artışla 2 milyar 704 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 14 azaldı. Eylül ayında Afrika Ülkelerine yüzde 22 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 43, Ortadoğu Ülkeleri'ne yüzde 12 düşüş kaydedildi.