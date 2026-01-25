Aralık ayı verileriyle hazırlanan rapor, otomobil piyasasında yılın son ayında belirgin bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Otomobil talep endeksi hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış gösterdi. Buna karşın, satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi uzamaya devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu yayımlandı.

Rapora göre piyasanın canlılık göstergelerinden biri olan kapatılan ilan yaşı, bir önceki aya göre 0,9 gün artarak 21,6 gün seviyesine yükseldi. Enflasyon etkisinden arındırılmış reel otomobil fiyatlarında yıllık düşüş devam ederken, cari fiyatlarda artış kaydedildi. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22 artarak 1 milyon 108 bin TL oldu.

Aynı dönemde reel fiyatlar yıllık bazda yüzde 6,8 gerilerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş yaşandı.

FİYAT ARTIŞINDA LİDER B SINIFI

Araç segmentlerine göre incelendiğinde, tüm sınıflarda yıllık fiyat artışı görüldü. En yüksek artış yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşti. C ve D sınıfları yüzde 25,4, E sınıfı ise yüzde 22,7 oranında artış kaydetti.

Ortalama fiyatlar B sınıfında 738 bin 796 TL, C sınıfında 984 bin 149 TL, D sınıfında 1 milyon 420 bin TL, E sınıfında 2 milyon 292 bin TL oldu.

GENÇ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI DAHA DENGELİ

Model yılına göre fiyat değişimleri incelendiğinde, eski model araç grubunda (2004-2018) en yüksek yıllık artış yüzde 15,7 ile 2014-2018 aralığında görüldü. En sınırlı artış ise yüzde 6,9 ile 2004-2008 grubunda kaydedildi.

Genç araç grubunda 2019 model araçlar yüzde 17'lik artışla öne çıkarken, ikinci el piyasasının en güncel segmenti olan 2024 model araçların ortalama fiyatı, bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşerek 2 milyon 13 bin TL seviyesine geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ BENZİNLİ ARAÇLARDA

Yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde, ortalama otomobil fiyatları tüm gruplarda yıllık bazda yükseldi. En yüksek artış yüzde 19,5 ile benzinli araçlarda görüldü.

Diğer yakıt türlerindeki artış oranları ise şöyle oldu: Benzin & LPG: yüzde 18,3, Dizel: yüzde 18,7, Hibrit: yüzde 15,9, Elektrikli: yüzde 7,2,

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 341 bin TL, Benzin & LPG araçlarında 596 bin 782 TL, dizel araçlarda 1 milyon 85 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 381 bin TL, elektrikli araçlarda 3 milyon 520 bin TL oldu.

SATIŞLAR ARTTI, TALEP GÜÇLENDİ

Aralık ayında otomobil piyasasında arz-talep dengesinde canlanma dikkat çekti. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, satılan otomobil sayısı yüzde 20,1 gibi güçlü bir artış gösterdi. Söz konusu gelişmeyle birlikte, satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 4 puan yükselerek yüzde 25,2 seviyesine çıktı.