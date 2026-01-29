Ticaret Bakanlığı, Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli polyester tekstüre iplik ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamı için nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik önemli bir adım attı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2026/2), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 'polyester tekstüre iplik' ithalatına yönelik mevcut dampinge karşı önlemler için nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, yerli üreticiler Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve sektördeki diğer firmalarca da desteklenen başvuru üzerine başlatıldı. Bakanlık, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve yerli üreticilere verilen zararın devam etmesinin ya da yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olduğu kanaatine vardı.

Bakanlık açıklamasında, 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürün için daha önce farklı tarihlerde uygulamaya konulan dampinge karşı kesin önlemlerin hâlen yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Yeni açılan soruşturma süresince de mevcut önlemlerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Soruşturma kapsamında ilgili ihracatçılar, ithalatçılar, üreticiler ve meslek kuruluşları 'ilgili taraf' olarak kabul edilecek. İlgili tarafların soru formlarını ve görüşlerini, Tebliğ'de belirtilen usul ve süreler çerçevesinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekiyor.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz