Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 1 puanlık düşüşle yüzde 37'ye çekti. TCMB, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, 22 Ocak 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı. PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38'den yüzde 37'ye indirme kararı alınırken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'a, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'e düşürülmüştü.

TCMB'nin yayımladığı toplantı özetinde, faiz indirimini açıklarken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurgulandı. Kararların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler doğrultusunda, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağı kaydedildi.

Kurul açıklamasında, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülmeyen gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının makroihtiyati önlemlerle destekleneceği ifade edildi. TCMB, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleyeceğini duyurdu.

Bu arada PPK raporuna göre, küresel ekonomi görünümü belirsizliklerini koruyor, jeopolitik riskler artıyor ve enerji ile değerli metallerde fiyat dalgalanmaları devam ediyor. Küresel büyüme 2025'te yüzde 2,1, 2026'da ise yüzde 2,4 oranında artması bekleniyor.

Türkiye'de ise enflasyon aralık ayında yıllık yüzde 30,89 olarak gerçekleşti; gıda fiyatları öne çıkarken, kira enflasyonu gerilemeye devam etti. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki eğilimler, dezenflasyon sürecine destek veriyor.

Toplantıda, sanayi üretimi ve perakende satışlar kasım ayında sınırlı artış gösterdi, hizmet üretimi yatay seyretti ve inşaat üretimi güçlü büyümesini sürdürdü. Cari açık aralık ayında yükseldi, ancak hizmet gelirleri güçlü seyrini korudu. Kurul, para politikası adımlarını veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde atmaya devam edeceğini vurgulayarak, dezenflasyon sürecine odaklanacağını kaydetti.

