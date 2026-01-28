2024 yılında 1 milyar 261 milyon TL'lik devlet desteği alan Egeli ihracatçıların 2025 yılında devlet destek tutarı yüzde 90 artış gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılında 2,4 milyar TL'lik devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasına aracılık etti.

İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2025 yılında 273,5 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşırken, Ticaret Bakanlığı, ihracatçılarımızın uluslararası arenada rekabetçiliğini artırmak amacıyla 21 kategoride 25,5 milyar TL'lik devlet yardımını ihracatçılara ve iş birliği kuruluşlarına ulaştırdı. Hizmet ihracatına verilen destekle Ticaret Bakanlığı'nın toplam destek tutarı 33 milyar TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın 21 kategoride verdiği devlet yardımlarından 2025 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 2 bin 612 firma ve iş birliği kuruluşu yararlandı.

EGELİ İHRACATÇILARIN DEVLET DESTEKLERİ YÜZDE 90 ARTTI

Bakanlığın 2026 yılı için ihracatçılara 45 milyar TL'lik devlet yardımı yapılması için kaynak ayırdığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025 yılında Türkiye'de yüksek enflasyon rakamları nedeniyle girdi maliyetlerinin dünya ortalamasının üzerinde arttığını, Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki artışının enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığını, bu süreçte devlet yardımlarının ihracatçılara can suyu olduğunu vurguladı.

Birlik olarak 2023 yılında 764 milyon 800 bin TL devlet yardımlarının ihracatçı firmalara ve iş birliği kuruluşlarına ulaşmasını sağladıklarını paylaşan Başkan Eskinazi, '2024 yılında işlemlerini sonuçlandırdığımız devlet yardımları 1 milyar 261 milyon TL oldu. 2025 yılında ise 2,4 milyar TL'lik devlet desteğine aracılık ettik. 2025 yılında Ege Bölgesi'nde 7 ilimizde 8 tane üye buluşmaları gerçekleştirdik ve devlet yardımlarını anlattık. Devlet yardımlarında yüzde 90'lık artışa zemin hazırladık. Yurt dışı fuar katılımı 754,5 milyon TL'lik destekle ilk sırada yer alırken, TURQUALITY Projeleri 454, 5 milyon TL ile ikinci, tarım destekleri 426 milyon TL ile en çok devlet desteği verilen üçüncü başlık oldu. Pazara giriş belgeleri, yurt içi fuar katılım, yurtdışı birim kira, sektörel heyetler, e-ihracat, UR-GE Proje destekleri öne çıktı' diye konuştu.

Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyüdüğü takdirde sağlıklı bir ekonomiye kavuşacağına işaret eden Eskinazi, 2026 yılı için 282 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarına dikkati çekerek, 'Bu hedefe ulaşmak için ihracatımızın yüzde 1'i oranında ihracatçılarımıza destekler vermemiz gerektiğine inanıyoruz. 282 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandıracak ihracatçılar olarak 2,8 milyar dolar devlet desteği talep ediyoruz' dedi.