Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon süreciyle eş zamanlı atılan yapısal adımlar sayesinde işgücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü, işsizlik oranının Aralık ayında yüzde 7,7 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işgücü piyasasına ve makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, kararlılıkla yürütülen dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı destekleyen yapısal adımların, işgücü piyasasında güçlü görünümün devamını sağladığını ifade etti.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 7,7'ye gerilediğini belirten Yılmaz, bu oranın aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviye olduğunu vurguladı. İşsizliğin 32 aydır tek haneli seviyelerde seyrini sürdürdüğünü aktaran Yılmaz, gençlerde işsizliğin geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,1'e, kadınlarda ise 1 puan düşüşle yüzde 10,5'e gerilediğini kaydetti.

Ekonomide güvenin güçlendiğine dikkat çeken Yılmaz, risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelere ulaşan rezervler sayesinde Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, şoklara karşı direncinin yükseldiğini ifade etti.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artırmayı, emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamıyla yatırımların ve istihdamın artırılacağını, sağlanan kalıcı refah artışının toplumun tüm kesimlerine adil şekilde yansıtılacağını ve vatandaşların alım gücünün yükseltileceğini vurguladı.