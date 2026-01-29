Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği 'dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe, Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği baş başa görüşme ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

TİCARETTE YENİ HEDEF: 5 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, 'Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum' dedi.

'TÜRK DÜNYASININ MÜHRÜNÜ BU ASRA VURACAĞIZ'

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çeken Erdoğan, 'Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Özbekistan'ın Gazze ve Filistin'deki saldırılara karşı ilkeli tutum sergilediğini vurgulayarak, 'Mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum' dedi.

DEPREM DESTEĞİ VE KONUT PROJESİ

6 Şubat depremlerinde Özbekistan'ın Türkiye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, acımız da bir, hüznümüz de bir. Özbek kardeşlerimizin milletimiz için nasıl seferber olduğunu gayet iyi biliyoruz' diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, Hatay'ın Arsuz ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 3093 konutluk projede Özbekistan'ın 308 konutun yapımını üstlendiğini açıkladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2016893110228267132