Edirne Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğine yönelik yeni bir tedbir kararı aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı araç gruplarının trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyeceği bildirildi.

Alınan karara göre; 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla, bir sonraki duyuruya kadar motosikletler, elektrikli scooterlar ve motokuryeler trafikten men edildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu tedbirin trafik seyir güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla alındığı vurgulanırken, vatandaşlardan yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.