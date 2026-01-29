CHP Seçmeninin oyu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan ve daha sonra Türkiye genelinde çok sayıda CHP'li belediyeyi içine alan ve çok sayıda belediye başkanın tutuklandığı operasyonlar sırasında AKP'ye geçti. Öclem Çerçioğlu kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."