TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Aralık ayı İşgücü İstatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azaldı. Veriler, yılın son ayında işgücü piyasasında sınırlı da olsa toparlanma sinyallerinin sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi olarak kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 7,7 seviyesine geriledi.

İşsizlik oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1'DE SABİT KALDI

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saate yükseldi.

Bu arada zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Aralık ayında 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.