Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,4'te sabit kaldı. Bu dönemde tüketici güveni %0,3 artıp 83,7 olurken, reel kesim güveni yüzde 0,7 azaldı ve 103'e geriledi. Hizmet sektörü güveni yüzde 1,3 artıp 113,8 olurken, perakende sektörü yüzde 2,4 düşüp 112,6'ya indi. İnşaat güven endeksi yüzde 1,5 artarak 85,7 oldu.

