TCMB'nin tebliğiyle zorunlu karşılık oranları revize edildi. TL mevduat ve katılım fonlarında oranlar artırıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak bankaların tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını güncelledi.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Lirası mevduat ve katılım fonları için zorunlu karşılık oranlarında 1 yıla kadar vadeli TL mevduat/katılım fonları: yüzde 12'den yüzde 14'e, 1 yıl ve üzeri vadeli TL mevduat/katılım fonları yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Yabancı para mevduat ve katılım fonlarında ise oranlar ise değişmedi.

Zorunlu karşılık oranları Türk Lirası yükümlülükler için şöyle oldu: