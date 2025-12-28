Osmaniye'nin Kadirli Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla ilk defa atanmak üzere 2 memur ve 2 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Başvurular Şubat 2026'da alınacak.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye'de Kadirli Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 2 tekniker ve 2 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Alımlar, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.

Belediye bünyesinde Teknik Hizmetler Sınıfında görevlendirilecek tekniker kadrosu için Yapı Denetimi ön lisans mezunu olma ve en az B sınıfı sürücü belgesi şartı aranırken, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alma koşulu bulunuyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre itfaiye eri kadrosu için ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ya da Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olma, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olma ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranıyor. Adayların 30 yaşını doldurmamış olması, boy-kilo şartlarını taşıması ve itfaiye görevine engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR ŞUBAT 2026'DA

Başvurular, 2-4 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda Kadirli Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Memur kadroları için şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru kabul edilirken, itfaiye eri adaylarının başvurularını şahsen yapması zorunlu olacak. KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda, boş kadro sayısının beş katı aday sözlü; itfaiye eri adayları ise sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavlar 6 Şubat 2026 tarihinde Kadirli'de yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yer ve saatleri, 5 Şubat 2026 tarihinde Kadirli Belediyesi'nin internet sitesinden ilan edilecek.