TOFAŞ U16 Yıldız B Takımı, 19-21 Aralık tarihlerinde Kırklareli'nde düzenlenen Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 7. Basketbol Turnuvası finalinde Fenerbahçe'ye 67-69 kaybederek şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

BURSA (İGFA) - Lüleburgaz Belediyesi'nin kente basketbolu sevdiren ve 2017'de aramızdan ayrılan Gökhan Teksöz'ün anısını yaşatmak adına bu yıl 7.'sine ev sahipliğini yaptığı Lüleburgaz Belediyesi Gökhan Teksöz 7. Basketbol Turnuvası final karşılaşmasıyla son buldu.

19-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yer alan Abbas Bakırcı yönetimindeki TOFAŞ Yıldız B Takımı (U16), organizasyondaki ilk maçında Beşiktaş'ı 69-56 yenen Bursa ekibi, ikinci günün ilk maçında Lüleburgaz Akım Koleji'ni 72-54 ve ikinci maçında da Darüşşafaka'yı 61-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonluk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen TOFAŞ, parkeden 67-69 mağlup ayrılınca ikinciliğin sahibi oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, Lüleburgaz Tofaş Basketbol Okulu sporcuları da turnuva boyunca TOFAŞ U16 Yıldız B Takımı'na destek vererek bu heyecana ortak oldu.