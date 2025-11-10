Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi', birinci yılını kutluyor. Geçtiğimiz yıl bugün kapılarını açan kompleks, bir yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak kentin kültürel ve sanatsal yaşamına yeni bir soluk kazandırdı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarihi dokusu, canlı atmosferi ve üretken ruhuyla Eskişehir'in simgelerinden biri haline gelen Sanat Sokağı, gelenekselden moderne uzanan geniş bir yelpazede sanat dallarını bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 'Sanat Sokağı'nda sanatın izini sürmeye, her gün büyüyen, gelişen ve ilham veren bu yolculukta sanatseverlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Birbirinden değerli sanatçıların atölye ve stüdyolarının yer aldığı Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, adeta bir açık hava sanat galerisi ve üretim merkezi olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler, sanatçıların eserlerini yakından görme fırsatı bulurken; atölye çalışmalarına tanıklık ederek sanatın üretim sürecine de eşlik edebiliyor.

Resimden seramiğe, heykelden cam sanatına kadar birçok disiplini bir arada buluşturan sokak, hem yerel sanatçılara kendilerini ifade etme imkânı sunuyor hem de Eskişehir'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez bir kültür durağı olmayı sürdürüyor.

Sanat Sokağı, birinci yılında da sanatı herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yoluna devam ediyor.