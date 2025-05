İlk yaş çay alım sezonu açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Merkezde bir çay fabrikası istedik. Yer konusunda çalışmayı tamamladığımızda Ortahisar’ımızda bir fabrikamız daha olacak. Üreticimiz için çok hayırlı bir işe vesile olmuş olacağız” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaş çay alım sezonunun açılış programında, Ortahisar ilçesinde yeni bir çay fabrikasının kurulacağını duyurdu. Of'taki ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası'nda gerçekleştirilen programa ayrıca; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, önceki dönem Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Hayırlı bir sezonun açılışını gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan bir misafir gelmiş, masaya oturmuş. Ne içersiniz diye sormuşlar. Suyu kastederek klasik içeceğimizden istiyorum demiş. Bizim hemşehrimiz demiş ki bizim klasik içeceğimiz üç harflidir. Çay bu kadar önemli ve güzeldir bizim için” dedi.

HAYIRLI OLSUN

Başkan Genç, şunları kaydetti: “Rize’de, Trabzon’da çay müstahsili olan, geçimini çaydan sağlayan çok sayıda vatandaşımız var. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Merkezde bir çay fabrikası istedik. ÇAYKUR Genel Müdürümüze ve milletvekilimiz Yılmaz Büyükaydın’a teşekkür ediyorum. Bu konunun takibini yaptılar, genel müdürlüğümüz bunu karar altına aldı. Yer konusunda da çalışmayı tamamladığımızda Ortahisar'ımızda bir fabrikamız daha olacak. Üreticimiz için çok hayırlı bir işe vesile olmuş olacağız. Yeni sezon hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.”

VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞER

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Çay, bizim için vazgeçilmez bir değerdir. Türkiye’de üretilen çayın yüzde 20’sini Trabzon olarak biz karşılıyoruz. Böylesine kıymetli bir tarım alanına sahibiz. Şehrimizde 50 bin vatandaşımız çay üretici karnesine sahip. Hepsinin emeğine, alın terine sağlık. Geçtiğimiz yıl 306 bin ton yaş çay üretildi. Bu sezon ise yaklaşık 270-280 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Önceki dönem Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, “Çay üretiminin başladığı bu anlamlı sezonda, bu güzel buluşmada bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Trabzon, zorlu coğrafyasına rağmen dimdik ayakta duran, emeğiyle ülkesine değer katan insanıyla her zaman örnek olmuştur. Biz de çay üreticimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

DEĞERİNİ BİLECEĞİZ

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise, “Çay denilince söylenecek çok şey var. Fabrikamıza açılış nedeniyle gelen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yaş çay alım sezonunun açılışı gerçekleştirildi.