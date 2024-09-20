Beko global büyüme yolculuğuna Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yeni fabrika yatırımı ile devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Beko’nun Mısır’da 110 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikası Mısırlı üst düzey yetkililer ve Koç Holding ve Beko yöneticilerinin katıldığı resmi törenle faaliyete açıldı.

Başkent Kahire yakınlarındaki 10’uncu Ramazan Sanayi Bölgesi’nde 114 bin metrekare alana kurulu beyaz eşya fabrikasında; şirketin Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu ve pişirici ürünleri ile bulaşık makinesi üretilecek. Yıllık 1,5 milyon kapasiteli fabrikadaki üretimin yüzde 60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Üretimin geri kalanıyla Mısır’ın iç ihtiyacını karşılayacak olan fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek.

Mısır’da üretim tesisi ile birlikte Mısır Ar-Ge merkezini de hayata geçiren Beko’nun 12 ülkede bulunan 31 Ar-Ge ve tasarım merkezi 2 bin 500’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapıyor.

Beko’nun bölgedeki ilk beyaz eşya fabrikasının açılışına Mısır Başbakanı Mustafa Madbuly, Mısır Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Kentsel Topluluklar Bakanı Sherif Magdy El-Sherbiny ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Beko Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Genel Müdürü Ümit Günel, Beko Mısır Yatırım Direktörü Cemil İnan ve Beko Mısır Fabrika Direktörü Selahattin Erdem Akyıldız katıldı.

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU: BEKO İLE AFRİKA AÇILIMINI BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ

Açılış konuşmasında Koç Topluluğu’nun global büyüme vizyonuna ve Türkiye ekonomisine katkısına dikkat çeken Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıt olan Koç Holding, 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanırken dünya çapında 137 bine yakın çalışanıyla 155’ten fazla ülkede faaliyet göstermenin gururunu yaşıyor. Bugün Koç Holding, 194’üncü sırada yer aldığı Fortune 500 listesinde bulunan tek Türk şirketi konumunda yer alıyor. Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz. 2011 yılında Defy markası ile girdiğimiz Güney Afrika pazarının lideriyiz ve halihazırda buradan 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 114 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla cazip bir pazar olan Mısır’da açtığımız yeni fabrika Beko’yu bölgedeki rekabette öne çıkartacak. Afrika kıtasına açılan bir kapı konumundaki Mısır’daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika’nın ihtiyaçlarına yanıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız. Avrupa’da beyaz eşya sektörünün öncüsü şirketimiz iddiasını tüm Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak.” diye konuştu.

Beko’nun sürdürülebilirlik ve ar-ge vizyonunu Afrika kıtasına taşıdıklarını aktaran Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız; su, enerji verimliliği ve atık yönetimi ile tüketicilerimiz ve gezegenimiz için katma değer yaratacak. Teknolojisi ile de öncü olan tesisimiz, üretim otomasyonunda en son yeniliklere sahip. Gelişmiş robotlar, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve güçlü dijital üretim altyapısı ile en yüksek verimlilik ve kalite standartları hedeflenerek faaliyet göstereceğiz. Tüm dünyada geçerliliği bulunan yeşil bina sertifikası LEED’in altın standartlarına uygun olarak hayata geçirilen üretim merkezimiz, yağmur suyu geri kazanım sistemleri ve kapsamlı atık yönetimi stratejileri gibi öncü özellikleriyle bölgedeki üretim sahalarına örnek teşkil edecek” dedi.