Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan mağduriyetlere ilişkin yapılan haberler dolayısıyla kendisine ve cemiyete yönelik tehdit ve hakaretlere karşı yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Aydın, yaşananların 'organize bir linç girişimi' olduğunu vurguladı.

AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, son günlerde Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşların yaşadığı sorunları konu alan haberler nedeniyle, hem şahsına hem de başkanı olduğu cemiyete yönelik tehdit ve hakaretler yapıldığını açıkladı. Aydın, yaptığı yazılı basın açıklamasında, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yayımlanan haberlerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, internet haber sitesi ve şahsı hakkında açıkça küfür, hakaret ve tehdit içerikli saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti.

'Bizim yaptığımız gazeteciliktir. Bizim tarafımız halktır' diyen Aydın, belediyelerin ve yerel yöneticilerin karla mücadelede yetersiz kaldığını yazmanın suç değil, gazeteciliğin temel görevi olduğunu vurguladı. Aydın, eleştiriye tahammül edemeyen bir anlayışın baskı ve tehdidi yöntem olarak benimsediğini savundu. Yaşanan saldırıların tesadüfi olmadığını dile getiren Aydın, bu sürecin organize bir linç girişimi olduğunu belirterek, geçmişte yönetimde bulunmuş ve çıkar ilişkileri zedelenmiş bazı odakların da bu saldırıların arkasında olduğunu öne sürdü.

Basın özgürlüğüne dikkat çeken Aydın, 'Hiçbir gazeteci gerçeği yazdığı için hedef gösterilemez. Hiçbir basın kurumu eleştiri yaptığı için sindirilemez. Tehdit ve hakaret, acziyetin göstergesidir' ifadelerini kullandı. Açıklamada, Ağrı'da bir başka gazetecinin de yalnızca yaşananları dile getirdiği için ağır ithamlara maruz bırakıldığına dikkat çekilerek, bunun basını susturmaya ve toplumu korkutmaya yönelik tehlikeli bir dil olduğu vurgulandı.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin hiçbir baskı karşısında geri adım atmayacağını belirten Aydın, tüm tehdit ve hakaretlerin kayıt altına alındığını, hukuki hakların saklı tutulduğunu ve gerekli adımların atılacağını kaydetti. Aydın açıklamasını, 'Biz kavga değil sorumluluk, şov değil hizmet, tehdit değil çözüm istiyoruz. Ağrı halkının yaşadığı sorunları görmezden gelenler, eleştiriyi bastırarak değil görevlerini yaparak bu tartışmaları bitirebilir' sözleriyle noktaladı.