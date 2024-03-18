Sağlık Bakanlığı tarafından Amasya’da gerçekleştirilen, geniş altyapısıyla bu şehrin yanı sıra Samsun, Çorum, Tokat gibi Orta Karadeniz’in diğer çevre illerine de hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğüm geniş kapasiteleri hastanelerden birinin daha temellerini atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulunduğu konum bakımından Samsun, Çorum ve Tokat gibi önemli illerin kesişme noktasında yer alan Amasya’da hayata geçirilecek ve tamamlandığında bu illere de hizmet verecek kapasitede olacak Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni hayata geçirildi.

Orta Karadeniz’in önde gelen sağlık yatırımı haline gelecek Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ve Dost İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atkın Eroğlu katıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: BÖLGESEL NİTELİKLTE BİR HASTANE OLACAK

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde böyle bir temel atma töreninde bulunmanın çok anlamlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Ülkemizin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğüm geniş kapasiteleri hastanelerden birinin daha temellerini atmak üzere buradayız. Bu hastane 600 yataklı diye geçiyor ama belli bir esnekliği ve kapasitesi var. İhtiyaç duyulduğu anda 768 yatağa kadar çıkabilecek bir şekilde planlanmış bir hastane. Bu hastane sadece Amasya için değil, bölge için de çok önemli bir hastane olacak. Bölgesel nitelikte bir hastaneyi inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlandığında ve bu güzel eser ortaya çıktığında Samsun, Tokat, Çorum gibi illere de destek olacak, oradaki vatandaşlarımıza da hizmet edecek ve şifa olacak şekilde planlamış durumda ve aynı zamanda Amasya’yı sağlık konusunda çekim merkezi hâline getirecek” ifadelerini kullandı.

“OLASI BİR AFET DURUMUNDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDEBİLECEK”

Yaklaşık 3 milyar 250 milyon TL’ye mal olacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesini 768 yatağa kadar yükseltilebileceğine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, “Malum deprem bölgesiyiz. Geçen yıl da 11 vilayetimizi, 14 milyon nüfusumuzu etkileyen bir afet yaşadık. Hastane gibi kritik binalar açısından sağlam zeminler oluşturmak çok daha önemli. Bu çerçevede yaptığımız bu hastanenin en yüksek deprem standartlarına göre yapıldığını ifade etmek isterim. Dirençli şehirler anlayışımız doğrultusunda hastanemizin taşıyıcı kolonlarına 370 deprem izolatörü yerleştirilecek. Olası bir afet durumunda mevcut hastalara hizmet vermeye devam edebilecek. Uygulanan bir sistem ile deprem riski taşıyan Amasya’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak hastanedeki çalışmaların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmış olacak. Bu önemli sağlık yatırımının Amasya’ya, Orta Karadeniz’e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın duası ile Amasya Devlet Hastanesi’nin ilk temeli atıldı.

ORTA KARADENİZ’İN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi, şehri sağlık alanında da bir çekim merkezi hâline getirecek. 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nde 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 60 acil servis yatağı yer alacak. 370 adet sismik deprem izölatörü deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacak. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Amasya’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Amasya’yı sağlık alanında da bir çekim merkezi hâline getirecek 600 yataklı Devlet Hastanesi, 22 bin 640 metrekare oturum alanına ve 157 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.