Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanan “Bilimsel Gündem” bültenlerinin yeni sayısında, yine çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. 60 yaş üstü, 573 katılımcı ile yapılan bir araştırma, hekim kontrolünde günlük multivitamin-mineral takviyesinin hem genel bilişsel fonksiyonlara hem de dönemsel hafızaya anlamlı ölçüde fayda sağladığını ortaya koydu. “Dirençli şizofreni” ve “Fermente Gıdaların Bilişsel Yapı Üzerindeki Etkisi” bültende ön çıkan diğer başlıklar.

TÜRKİYE’NİN iyileştiren gücü Abdi İbrahim’in Medikal Direktörlüğü’nce hazırlanan ve 2 hafta bir yayımlanan, “Bilimsel Gündem” bültenlerinin son sayısında, yine çok yararlı bilgilere ve tıptaki çarpıcı araştırmalara yer veriliyor.

Multivitaminler demansı önleyebilir mi?

“Bilimsel Gündem”in yeni sayısında, özetle şu içerikler yer alıyor:

60 yaş üstü, 573 kişi ile yapılan bir araştırmaya, yaşlı yetişkinler arasında bilişsel gerilemeyi önlemede multivitamin-mineral takviyesinin etkisini ortaya koydu.

Şizofrenide bağırsak mikrobiyomunun, tedavi direnci ile ilişkisi klinik çalışmalarla kanıtlandı.

Lahana turşusu, kefir, yoğurt gibi fermente gıdalar, bilişsel kapasite üzerinde olumlu etki yaratıyor.

Spotify ve YouTube’a da yükleniyor

Tıbbın popüler alanındaki tüm yeni gelişmelerin, sade, kolay anlaşılır ve bilgilendirici bir yapıda kamuoyu ile paylaşıldığı bültenler, 38 bin KVKK onaylı kişiye mail yoluyla iletiliyor. Tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türk ve yabancı bilim insanları hakkında da bilgi paylaşımı yapılan referans kaynak niteliğindeki bültenler, Abdi İbrahim web sitesinde yayımlanıyor. Bunun yanı sıra her yeni sayısı podcast formatında Spotify’a yükleniyor ve sonrasında bu podcastler Youtube üzerinden de paylaşılıyor.