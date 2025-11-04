Edirne'de Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran sezon öncesi oynanan hazırlık maçı sonrası futbolcularla mangal partisi düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süloğlu Barajında düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Süloğlu Spor Başkanı Göksel Tokmak; 'Bugün oynadığımız hazırlık maçı sonunda takımımıza Süloğlu Barajı'nda mangal partisi düzenleyen, hiçbir desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ormankıran' a kulübümüz ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirtten Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, göreve geldikleri günden bu yana güreş ve futbol başta olmak üzere tüm branşlarda sporcuların yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. 'Bugün de sporcularımızın hazırlık maçı sonrası moral motivasyonu için böyle bir organizasyon planladık' diyen Başkan Ormankıran, 'İnşallah bu sezonda güzel bir başarı sağlayacağız. Başta Süloğlu Sporumuz olmak üzere tüm takımlarımıza kazasız ve sağlıklı bir sezon diliyorum' dedi.